Mit dem Handy in der Hand erwischte die Polizei am Montag einen Fahrer eines VW-Golfs in der Max-Planck-Straße in Ehingen. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen kontrollierte den Mann gegen 15.15 Uhr – und die Fahrt war damit für den 41-Jährigen zu Ende.

Weiterfahrt untersagt

Denn es zeigte sich, dass das Mobiltelefon am Ohr während der Fahrt nicht das einzige Vergehen des Mannes war. Er war auch mit einem ungültigen Führerschein unterwegs. Denn das Dokument stammte aus Montenegro.

Bußgeld und Anzeige

Da der 41-Jährige schon seit mehr als 180 Tagen in Deutschland wohnt, habe dieser ausländische Führerschein seine Gültigkeit verloren, berichtet die Polizei. Der Man sieht deshalb nun nicht nur einem Bußgeld, sondern auch einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.