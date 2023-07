Polizeipräsident Bernhard Weber hat am Freitag den bisherigen Leiter des Polizeireviers Laupheim, den Ersten Polizeihauptkommissar Wolfram Henger, nach knapp 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig führte er den Ersten Polizeihauptkommissar Peter Groll als Nachfolger in das Amt ein; Groll hat zum 1. Juli die Leitung des Polizeireviers Laupheim übernommen. Weber dankte Henger, der das Polizeirevier Laupheim seit Oktober 2020 leitete, und dessen Weg nach mehreren Stationen 1998 auch zum Polizeirevier nach Ehingen führte, das er von Mitte 2017 an leitete.

Auch in der Reiterstaffel

Weber bescheinigte Henger insbesondere hervorragenden Sach-, Fach- und Ortskenntnisse. Der heute 60-jährige Henger begann seinen Dienst bei der Polizei Baden-Württemberg im Jahr 1979. Nach seiner Ausbildung verrichtete er seinen Dienst untere anderem in der Reiterstaffel in Stuttgart.

Dem neuen Stelleninhaber Peter Groll (58) wünschte Weber viel Erfolg. Mit ihm werde die Stelle mit einem erfahrenen Polizisten besetzt, der bereits 2016 dienstlich nach Laupheim kam und dort zuletzt die Leitung des Verkehrsdienstes innehatte.