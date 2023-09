Ein Unfall mit einem hohen Sachschaden hat sich am Samstagmorgen in Ehingen ereignet. Gegen 9 Uhr wollte eine 29 Jahre alte Autofahrerin von der Adolffstraße kommend nach links in die Berkacher Straße abbiegen, berichtet die Polizei.

Zum Glück unverletzt

Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-jährigen Autofahrerin. Diese wollte von der Berkacher Straße kommend nach links in die Adolffstraße abbiegen. Die beiden Frauen blieben bei dem dann folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zum Glück unverletzt. Allerdings ist der Schaden beträchtlich. Auf etwa 10 000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der bei dem Unfall an den Fahrzeugen entstand.