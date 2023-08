Am Bau eines Radwegs nach Ehingen dranzubleiben, das hat Ortschaftsrat Alois Johler am Mittwoch bei der Sitzung des Ortschaftsrats Heufelden angeregt. Denn vor Jahren war der Bau eines Radwegs über den Rosengarten nach Ehingen, und in der Gegenrichtung bis Blienshofen, schon greifbar gewesen. Planu...