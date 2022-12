Im Ehinger Teilort Heufelden geht es nicht voran. Diesen Eindruck haben zumindest einige der bei den jüngsten Kommunalwahlen im Jahr 2019 neu in den Ortschaftsrat gewählten Ratsmitglieder. „Für was sitzen wir hier?“, fragte Christian Kupferer in der Sitzung am Mittwoch in Richtung Ortsvorsteh...