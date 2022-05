Gute Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Herbertshofen: Sie sollen endlich einen Gehweg entlang der Neudorfer Straße bekommen. Das hat Ortsvorsteher Wolfang Braig in der Ortschaftsratsitzung in der vergangenen Woche verkündet. Und auch, wann es so weit sein soll: „Wir möchten ...