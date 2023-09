Die Richtlinien, nach denen die neuen Bauplätze im Oberen Berntal in Schelklingen vergeben werden , stehen fest. Die Stadträte haben beschlossen, bei Bewerbern ein Ehrenamt mitzubewerten. Punkte erhält derjenige, der sich in einem Verein oder in einer Blaulichtorganisation engagiert. Gestrichen wu...