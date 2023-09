„Gibt's da ein Fest?“, haben Mitte der Woche Passanten in der Oberen Hauptstraße gefragt, als sie das Aufhängen vermeintlicher Wimpel beobachteten. Die waren zwar nicht so bunt wie die Fasnetsfähnchen, erregten aber trotzdem Aufmerksamkeit. „Nein, das gibt eine Ausstellung in der Städtisch...