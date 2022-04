Es ist ein Angebot, dass die Lokale Agenda, der Ehinger Freundeskreis für Migranten und die TSG Ehingen gemeinsam auf die Beine gestellt haben. So wird es in Ehingen von kommender Woche an Deutsch-Sprachkurse und zugleich eine Betreuung von Kleinkindern für ukrainische Geflüchtete geben.

Vor Oster...