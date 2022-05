Toben, Klettern, Schaukeln: Das lässt sich in Oberdischingen nun nach Herzenslust machen. Am Mittwoch wurden der neue Spielplatz und der Bolzplatz in der Germanenstraße offiziell von Bürgermeister Fritz Nägele freigegeben. Getestet wurden die neuen Spielgeräte sogleich ausgiebig. Denn zur Fre...