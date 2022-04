An vielen Schulen sieht man neue Gesichter. Es sind Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine geflüchtet sind und inzwischen den Unterricht auch an Ehinger Schulen besuchen. In der Grundschule im Alten Konvikt gab es so viele Anmeldungen, dass zusätzlich zu der bestehenden so genannten Vorbereit...