In Sachen Nahversorgung gibt es ein neues Angebot auf der Ehinger Alb: Von Mitte Juni an fährt ein Mobil der Heroldstatter Bäckerei Volpp sämtliche Alb-Teilorte an. „Das ist eine komplett neue Tour“, sagt Benjamin Volpp, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, auf Anfrage. Am Donnerstag, 15. Jun...