Bereits am 22. August ist Wolfgang Hermann Schmid in einer Freiburger Klinik nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der 72-Jährige war von Mitte der 1980er Jahre an jahrzehntelang Redakteur der Schwäbischen Zeitung in Ehingen. Das teilt der ehemalige Verleger der Schwäbischen Zeitung Ehingen,...