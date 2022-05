Nach dem erneuten Ausfall von Internet, Telefon und Mobilfunk musste am Mittwoch auch im Rathaus in Oberdischingen kurzerhand umdisponiert werden. Wie berichtet, war am 11. Mai zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit das Netz über Stunden weg, rund 1300 Kundinnen und Kunden der Telekom in Oberdischin...