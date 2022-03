„Drei Verletzte an der Borst-Kreuzung“, „Schwerer Unfall an der Borst-Kreuzung“, „Vorfahrt missachtet“, „Zwei Verletzte bei Unfall“: Immer wieder kracht es an der Kreuzung der Bundesstraße 311 mit der Landesstraße 259 bei Ehingen. Zuletzt am vergangenen Freitag, als ein 88-Jährige...