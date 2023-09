Ächzen und Schwitzen

bei Yoga-Übungen, so ganz alleine in den eigenen vier Wänden? Das macht doch keinen Spaß. Besser ist es, die Übungen, die Namen wie „Kobra“, „Krieger“ oder der „Hund“ tragen, in Begleitung zu machen. Darum sind auch allerorten Yoga-Treffs zu finden, in denen Gle...