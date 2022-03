Der Krieg in der Ukraine habe es aktuell nochmal verdeutlicht, wie wichtig eine sichere und unabhängige Energieversorgung ist. Dies sagte Jürgen Müller von der Firma Netze BW im Gemeinderat in Oberstadion. Die Energiewende und damit auch der Infrastrukturwandel in allen Bereichen müsse zügig um...