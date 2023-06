So leistungsfähig ist die neue Sammelkläranlage am Inselweg

Millionenprojekt in Öpfingen

Anfang Juli soll die neue Öpfinger Kläranlage, die größte Investition für die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten, in Betrieb gehen. Ein Rundgang gab Einblick in Technik und Dimensionen.