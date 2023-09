Apotheker streiken erneut – auch in der Region Ehingen

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Prognosen nach rollt wieder eine Erkältungswelle an. Ist „Hamstern“ bei Fiebersäften und Co. notwendig? Und was ist mit anderen Arzneien. Apotheker zeichnen ein düsteres Bild.