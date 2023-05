Eine für die Beamten positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Ulm nach der Mainacht. Im Vergleich zu früheren Jahren habe es nur wenige Einsätze im Zuständigkeitsbereich gegeben, bei denen sich vermeintliche „Scherze“ als Straftaten entpuppten.

Kaputtes Schild im Garten

So habe in Öpfingen ein Mann in seinem Garten am Meisenweg einen Teil eines zerbrochenen Straßennamensschildes entdeckt. Der zweite Teil lag noch auf der Straße. Die Ehinger Polizei nahm die Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Frau beschmiert Schilder

In Ehingen wurde eine 47 Jahre alte Frau erwischt, die mehrere Verkehrszeichen an den Kreisverkehren Schmiechgraben, Alamannenstraße und Lindenstraße mit Farbstiften verunstaltet hat. Da diese Schmierereien sich nicht entfernen ließen, muss die Frau nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Der „klassische“ Unfug wie Umweltverschmutzung mit Klopapier wird amtlich nicht erfasst.