Lange Wartezeiten am Bahnübergang

Im Durchschnitt drei bis vier Minuten sind die Schranken am Bahnübergang „Rose“ in Munderkingen zu – 50 Mal pro Werktag. Das bremst immer wieder auch Rettungskräfte aus. Die Bahn sieht keinen Handlungsbedarf. Das will die Stadt nicht akzeptieren.