Ein Unfallschaden am Auto ist ärgerlich. Umso mehr, wenn er durch Dritte verursacht wurde – und diese sich dann auch noch ihrer Verantwortung entziehen und von der Unfallstelle abhauen. Als ihr BMW am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einer Kurve zwischen Erbstetten und Granheim von einem zu weit links fahrenden Land Rover gestreift wurde und die Unfallfahrerin flüchtete, fackelte eine 19-jährige Autofahrerin nicht lange: Sie wendete und nahm die Verfolgung auf.

Unfallverursacherin hat kein Interesse an einer Unfallaufnahme

Wie die Polizei mitteilt, brachte die junge Fahrerin die 35-jährige Unfallverursacherin durch anhaltendes Hupen zum Anhalten. Als die 19-Jährige die Polizei informierte, nutzte die Fahrerin des Land Rovers die Gelegenheit und ergriff erneut die Flucht. Kurze Zeit später sei sie aber doch an die Unfallstelle zurückgekommen, berichtet die Polizei.

Den Beamten sei dann schnell klar geworden, warum die Frau kein Interesse an einer Unfallaufnahme hatte: „Sie war deutlich betrunken.“ Ein Arzt nahm ihr Blut ab, den Führerschein musste sie abgeben. An beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden am Außenspiegel.