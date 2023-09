Mit der Jungen Philharmonie Oberschwaben beginnt die städtische Kultur-Saison 2023/24 am Samstag, 7. Oktober, in der Lindenhalle. Seit der Premiere vor 15 Jahren eroberte das Orchesterprojekt mit Nachwuchsmusikerinnen und -musikern die Herzen des Publikums im Sturm , kündigt die Stadt an.