In der Zeit rund um Weihnachten gibt es auch diesmal wieder Kreatives im Schlosspark in Oberdischingen zu bestaunen. Liebevoll in Handarbeit gefertigte Figuren, Bilder und Krippen sind entlang des Krippenweges aufgestellt. „Wir haben verschiedene weihnachtliche Dekorationen“, sagt Michaela Wanke...