An drei Tagen lernten Kursteilnehmer in der Schule in Oberstadion die Grundlagen des Holzschnitzens – und damit auch, wie Krippenfiguren hergestellt werden. Ein Blick in den Werkraum: Dort tönt am Freitagabend das rhythmische Klopfen von vier Klöpfeln, welche die Messer auf dem Holz bewegen und ...