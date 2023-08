Ziemlich dreist sind Diebe im Ehinger Ortsteil Schlechtenfeld vorgegangen. Doch sie haben eines nicht beachtet – was die Fahndung nach ihnen ziemlich aussichtsreich macht.

Kasse mit Messer aufgehebelt

Die drei Täter drangen gegen 17.30 Uhr in ein Verkaufshäuschen in der Ortsstraße in dem kleinen Dorf Schlechtenfeld ein. Mit einem Messer brachen sie dort die Kasse auf. Sie stahlen das Geld und flüchteten dann.

Polizei ermittelt intensiv

Allerdings ist das Verkaufshäuschen mit einer Kamera überwacht. Jetzt werden die Aufnahmen ausgewertet. Gut möglich, dass die Diebe darauf gut zu erkennen sind und demnächst Besuch von der Polizei erhalten werden. Die Beamten aus Ehingen, Telefon (07391) 588-0 ermitteln jetzt jedenfalls wegen des Diebstahls und schauen sich aufmerksam die Videoaufnahmen an.