Ein Treffen von Grünen aus dem Alb-Donau-Kreis in Ehingen endete mit einem Eklat. Doch es fand sich auch ein „Schattenkabinett“ für einen neuen Vorstand, dem ein Ehinger angehören will. Viele Grüne im Kreisvorstände sehen ausschließlich zwei Männer aus dem Vorstand als Problem an. Einer der beiden teilt mit, juristische Schritte gegen die Landdespartei zu prüfen.