Ein jähes Ende fand die Fahrt eines 17-Jährigen am Samstagabend in Schelklingen: Wie die Polizei mitteilt, fiel der junge Mann gegen 18.15 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit einem E-Scooter in der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Beamten stoppten ihn. Bei der Kontrolle sei ihnen schnell der Verdacht gekommen, dass er unter dem Einfluss von Rauschgift stehen könnte, schreibt die Polizei: „Der 17-Jährige hatte lichtstarre Pupillen und Lidflattern.“

Führerscheinstelle wird informiert

Ein Urintest habe die Vermutung bestätigt; ein Arzt nahm dem Jugendlichen Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll zeigen, welche Drogen der 17-Jährige vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte dem 17-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und übergab ihn an seine Mutter. Ihm droht nun eine Anzeige. Außerdem werde sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung setzen, heißt es in der Mitteilung weiter: „Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 17-Jährigen.“

Viele berauschte Fahrer in der Region