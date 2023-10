In seiner Mitgliederversammlung in „Rose“ in Berg hat der CDU-Ortsverband Pfarrei seine Führungsmannschaft und Kandidaten für die Kommunalwahl 2024 gewählt. Dies teilt Philipp Lämmle, Vorsitzender seit 2019, mit. Er wurde ebenso wiedergewählt wie Stellvertreter Armin Egle, Bärbel Kräutle ...