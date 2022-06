Eltern in Ehingen werden von dieser Nachricht nicht begeistert sein: Die Stadtverwaltung plant, vom 1. September an die Gebühren für die Kindergärten zu erhöhen. So steht es in einer Beratungsvorlage für die Sitzung des Ehinger Gemeinderats, der am Donnerstag, 30. Juni, tagen wird (16.15 Uh...