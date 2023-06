So feierlich das Jubiläumsfest des Sportclubs Berg am späten Samstagnachmittag mit Sektempfang, Salutschüssen des Schützenvereins und einem Fassanstich begonnen hatte, so locker und kameradschaftlich endete der Festreigen am späten Abend. Die Freude über 50 Jahre Vereinsbestehen war Mitglieder...