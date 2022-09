Ein Jäger ist am Montagnachmittag in einem Wald in der Nähe von Ehingen gestorben – vermutlich durch einen Jagdunfall. Der 52-Jährige hielt sich mit anderen Jägern in einem Waldstück zwischen Volkersheim und Unterstadion auf. Gegen 17 Uhr löste sich ein Schuss aus seiner Jagdwaffe, einem sog...