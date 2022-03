Aus drei Streckenvorschlägen konnten Wanderbegeisterte am Samstag und Sonntag bei den 53. Internationalen Lautertal-Wandertagen wählen. Drei Kontrollstellen hatten die Lauteracher Wanderfreunde an den ausgewiesenen Wanderrouten aufgebaut, an denen sich die Teilnehmer ihren Stempel, als Nachweis ...