Noch im Dezember hatte es die SÜDWEST PRESSE gemeldet, dass das Bekleidungsgeschäft Gerry Weber in Ehingen dichtmacht. Mitten in der Innenstadt, am Beginn der Hauptstraße 74, nahe des Marktplatzes. Ein Problem für die gesamte Ehinger Innenstadt. Denn damit ging ein wichtiger Anziehungspunkt verl...