Karfreitagmorgen, 5 Uhr: Zum fünften Mal starten von Ehingen aus mehrere Fahrzeuge mit gespendeten Hilfsgütern in die Ukraine. In den frühen Morgenstunden des Ostermontags ist der kleine Konvoi nach insgesamt 3000 Kilometern Strecke zurück in der Heimat – voller Eindrücke, aber auch voller Pl...