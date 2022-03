Der Unmut von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Ehinger Teilort Berg über die geplante Industriegebiet-Erweiterung in ihrem Ort verfestigt sich: Nun ist die Gründung einer Bürgerinitiative angedacht. Dies ist das Ergebnis einer Bürgerversammlung, die am Montag in Berg stattfand. Zur Versammlung,...