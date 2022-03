Die Finanzen und viele Pläne für neue Baugebiete – für die Entwicklung Schelklingens sind am Mittwoch wichtige Entschlüsse gefasst worden. So haben die Stadträte den Haushaltsplan für 2022 festgezurrt, bereits der dritte in der Pandemie. „Wir befinden uns seit Jahren im Krisenmodus“, sag...