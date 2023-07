Es war schon eine ganz besondere Gemeinderatssitzung in Schelklingen in dieser Woche. Denn Hauptamtsleiter Edgar Sobkowiak trat seinen Ruhestand an. Seit August 1978 war er bei der Stadt Schelklingen tätig, also fast 45 Jahre lang. „Seit es dieses Rathaus gibt, ist Sobkowiak drin“, sagte Bürge...