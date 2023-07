Großeinsatz in Ehingen an der Rettungswache im Mühlweg. Am späten Donnerstagabend ist viel Blaulicht an der Ehinger Rettungswache zu sehen. Doch es handelt sich um keinen Einsatz von Sanitätern, deren Dienstfahrzeuge in der Wache am Mühlweg untergebracht sind. Mehr als 30 Feuerwehrleute und min...