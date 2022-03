Fast eineinhalb Stunden stellten am Donnerstagabend Vertreter der Stadt, Fachplaner sowie die beiden Geschäftsführer des Liebherr-Werks Ehingen, Daniel Pitzer und Ulrich Heusel, ihre Sicht auf die geplante zweite Erweiterung des Industriegebiets Berg vor. Rund 250 Zuhörer verfolgten die Vorträge in der Lindenhalle, die auch einen relativ konkreten Zeitplan beinhalteten – noch vor der Sommerpause 2023 soll das Bebauungsplanverfahren beendet sein.

Wer auf eine anschließende Debatte in der ganz großen Runde gehofft hatte, wurde enttäuscht: „Das würde ich ehrlich gesagt“, entgegnete Planer Thomas Sippel auf den entsprechenden Vorstoß aus dem Publikum. Stattdessen durfte an Thementischen diskutiert werden. Den ausführlichen Bericht gibt’s am Freitag auf www.swp.de sowie in unserer Samstagsausgabe.