107 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Christoph-von-Schmid-Grundschule in Oberstadion. Eigentlich. Am Freitag kamen nur 65 von ihnen zum Unterricht – der Rest fiel krankheitsbedingt aus. „So etwas habe ich in den 18 Jahren, in denen ich hier bin, noch nie erlebt“, sag...