An der Schmiech zu wohnen ist idyllisch und auch praktisch. So denkt mancher Eigentümer und baut sich einen hübschen Steg in den Fluss, um bequem an Gießwasser zu kommen. Das ist allerdings nicht erlaubt. Bei der Gewässerschau am Mittwoch entlang der Schmiech von Berkach bis zur Mündung gab es ...