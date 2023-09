Nirgends gibt es laut Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag und Abgeordneter für den Wahlkreis Ehingen, so viele ehrenamtlich Engagierte wie in Baden-Württemberg. „Bundesweit liegen wir auf Platz eins, fast jeder Zweite hat ein Ehrenamt“, teilte er jüngst in Obermarchtal mit. Run...