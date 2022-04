Ein in Ehingen gefertigter Liebherr-Kran LTM 1450-8.1 beim Bau eines Treppenhauses in Bremen. Der 450-Tonnen-Kran bringt vorgefertigte Komponenten ein. Das Werk in Ehingen meldet einen Umsatzrekord mit Mobil- und Raupenkranen. © Foto: Liebherr-Werk Ehingen