Die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland eG (GWO) verzeichnet ein hervorragendes Ergebnis 2021: Unter dem Strich stehen 1,783 Millionen Euro Überschuss, ein Plus von 385 300 Euro gegenüber dem Vorjahr. 400 000 Euro fließen in die Rücklage, vier Prozent Dividende an die 2381 Mitglieder. D...