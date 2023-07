Die Gebühren für die Kindergärten sollen auch in Schelklingen erhöht werden. Wie von Spitzenverbänden empfohlen, sollen die Beiträge gleich um 8,5 Prozent steigen. Das führte zu kontroversen Debatten in den Gemeinde- und Ortschaftsräten, aber auch bei den Elternvertretern. Er werde dem so ni...