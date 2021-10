Vor 50 Jahren wurde Heinz Wiese in den Gemeinderat gewählt. Eingezogen ist der spätere Bundestagsabgeordnete nicht über die CDU, sondern über eine eigene Liste der Jungen Union. „Die CDU war nicht so arg begeistert“, sagt der heute 76-Jährige über die Mutterpartei in Ehingen. Unter dem Mot...