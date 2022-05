Am 4. Juni, so die Temperaturen mitmachen, soll nach dem Willen des Gemeinderats das Waldfreibad erstmals in dieser Saison geöffnet werden. In seiner Sitzung legte das Gremium auch gleich die Eintrittspreise fest. Konnte der Badebesucher bisher bei den Eintrittspreisen aus einer ganzen Reihe von M...