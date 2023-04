Die Fahrt eines 73-Jährigen am Freitagabend hätte ein ungutes Ende nehmen können: Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19 Uhr mit seinem Suzuki zunächst zwischen Rißtissen und Ehingen unterwegs. Dabei fuhr er laut Zeugen durch Griesingen und Nasgenstadt. In Ehingen soll er dann durch die Straßen Gollenäcker, Am Hohen Baum, Am Stadion, Fischersteige, Schmiechgraben und Pfisterstraße gefahren sein, bis er in der Straße Am Viehmarkt parkte und ausstieg. Das Problem: Während seiner Fahrt kam der 73-Jährige offenbar immer wieder auf die Gegenfahrbahn.

Alkotest zeigt Ursache für die gefährliche Fahrt

Zeugen informierten deshalb die Polizei. Sie hinderten ihn dann in Ehingen an der Weiterfahrt, bis die Polizei eintraf. Diese hatte schnell den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Dies bestätigte ein sogenannter Alkotest. Die Einsatzkräfte brachte den Mann deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Die Polizei Ehingen (Telefon 07391 5880) bittet nun Zeugen und Personen, die durch die Fahrt des 73-Jährigen gefährdet oder behindert wurden, sich bei der Polizei zu melden.