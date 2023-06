Zum kommenden Kindergartenjahr 2023/2024 werden die Elternbeiträge in den Kindergärten in Allmendingen um 10 (bei 32,5 Wochenstunden) und 20 Prozent (35 Stunden) erhöht. Bei unter Dreijährigen wird ein Aufschlag von 100 Prozent erhoben. Mit diesem Beschluss folgte der Gemeinderat am Mittwoch de...